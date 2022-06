Bondscoach Serneels hoopt dat Red Flames oefenduel met Noord-Ierland meteen in handen nemen

Bondscoach Ives Serneels hoopt dat de Red Flames donderdag tegen Noord-Ierland de oefenwedstrijd in aanloop naar het EK “vanaf de eerste minuten” in handen nemen. Dat zei hij woensdag op een persmoment in het nationale oefencentrum in Tubeke.

Na een 3-0 oefennederlaag tegen EK-gastland Engeland speelt België, dat 19e staat op de wereldranglijst, donderdag in Lier zijn tweede oefenduel tegen Noord-Ierland (FIFA 47). “De bedoeling is om vertrouwen op te doen”, vertelde Serneels woensdag in Tubeke. “Het zal een andere wedstrijd worden, met meer balbezit van ons. Ik wil goede beslissingen in balbezit zien, mooie bewegingen en een team dat laat zien dat het elke wedstrijd vanaf de eerste minuut wil spelen.”

Serneels hoopt ook dat zijn ploeg “vanaf de eerste minuten de controle over de wedstrijd neemt, kansen creëert maar ook alert blijft bij balverlies, direct in de juiste organisatie staat en Noord-Ierland niet te veel kansen geeft.”

© AFP

De bondscoach zei dat hij verwacht speeltijd te kunnen geven aan Kassandra Missipo, Elena Dhont en Ella Van Kerkhoven, die lange tijd geblesseerd aan de kant stonden. Alleen Jody Vangheluwe is niet beschikbaar voor donderdag.

Serneels onthulde maandag zijn 23-koppige selectie voor het EK, wat een nieuwe fase inluidde van de voorbereiding. “De eerste twee tot drie weken werkten we aan volume, nu verhogen we de intensiteit”, verduidelijkte Serneels, die gelooft dat zijn ploeg op schema ligt voor het EK. “Waar we nu zijn is perfect. En we weten wat we willen doen de komende twee weken.”

Voor het vertrek naar Engeland zullen de Red Flames het nog vriendschappelijk opnemen tegen Oostenrijk (26 juni) en Luxemburg (28 juni).

(belga)