Een team dat minder in functie van hem speelt en meer concurrentie, maar ook trainer die hem liefde geeft en ploegmaats die hij kent: het ‘Inter 2.0’ van Lukaku

Wees maar zeker dat Romelu Lukaku, voetbalgek als hij is, onderstaande rekeningoefening al gemaakt heeft. Een paar nieuwe gezichten, een andere coach en een nieuwe manier van spelen: het Inter waar hij nu naartoe trekt, is niet hetzelfde team als de ploeg die hij in de zomer van 2021 verliet. Hoe fel is Inter veranderd op dat ene jaar tijd? Waar zitten de pro’s en de contra’s voor de Belgische topschutter aller tijden?