Migrantenkamp met 360 mensen ontruimd in het noordoosten van Parijs

In het noordoosten van Parijs, aan de grens met de gemeente Seine-Saint-Denis, heeft de politie woensdag een migrantenkamp met 360 personen ontruimd, zo meldt de prefectuur van Ile-de France.

“Twee weken geleden zagen we de eerste tenten op het terrein”, dicht bij de Porte de Pantin, zo zegt François Dagnaud, burgemeester van het negentiende arrondissement. Volgens Dagnaud ging het vooral om “alleenstaande Afghaanse mannen en mannen uit de Hoorn van Afrika, vooral asielzoekers”. Zij worden nu overgebracht naar tijdelijke opvangplaatsen, waar hun administratieve situatie zal worden geëvalueerd.

Maar volgens hulporganisaties gaat het om eenzelfde groep die in de regio rondzwerft. Zo verbleven een deel van de mensen van dit kamp ook in het kamp dat op 11 mei ontruimd werd. “We blijven steken in dezelfde cyclus”, zegt Dagnaud.