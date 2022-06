Verjaardagsfeestje voor Louis (8) in Plopsaqua draait uit op vechtpartij waarbij oma pols breekt

Annemie samen met kleinzoon Louis voor wie een verjaardagsfeestje in Plopsaqua gepland was. — © VDT

Annemie Vanparijs (58) uit Glabbeek is nog aan het bekomen van haar hachelijke avontuur in Plopsaqua Landen-Hannuit. Wat een mooi verjaardagsfeestje moest worden voor haar kleinzoon Louis (8) draaide uit op een incident, waarbij ze haar pols brak.

“We hadden zaterdag een feestje gepland in Plopsaqua Landen-Hannuit voor Louis zijn verjaardag”, zegt Liesbet Tuyls, de dochter van Annemie. “In totaal waren we met twaalf kinderen, een baby en vijf volwassenen. Na wat waterpret besloten we iets te eten en te drinken. Het was vrij druk, maar na een tijdje konden we toch vier tafels in gebruik nemen. Baby Jules viel in slaap en dus besloot mijn mama aan tafel te blijven zitten, terwijl wij met de kinderen naar de glijbanen gingen.”

En toen liep het mis. “Plots kwam er een groep van twee mannen en twee kinderen op mij afgestapt en die begonnen zonder iets te vragen de drankjes en de spulletjes van de kinderen op de tafels weg te nemen”, vertelt Annemie. “Toen ik vroeg waar ze mee bezig waren, werden de mannen kwaad. Eentje pakte me bij de keel en de arm en plooide mijn pols achteruit. Zijn kameraad trok de man van me af. Daarna werd een van de redders erbij gehaald door die man en aan hem werd verteld dat ik hen had aangevallen.”

Met één hand verdedigd

“Mijn mama is een scheet groot en weegt 51 kilo en bovendien had ze nog eens een baby vast, dus kon ze zich en de baby maar met één hand verdedigen”, verdedigt Liesbet haar mama. “Toch werd zij als de schuldige aangeduid omdat die mannen dat beweerden. De redder had het zelf niet gezien en zij moest het zwembad verlaten. Toen ik eiste dat de aanvaller dan ook maar aan de deur moest gezet worden, wilde ze het incident wel ‘door de vingers zien’. We zijn daarop zelf vertrokken, want mama moest naar de spoeddienst gebracht worden.”

Annemie diende een klacht in bij de politie. “Ter plaatse had ik ook om een tussenkomst van de politie gevraagd, maar dat werd me geweigerd met de verklaring dat het om privéterrein ging”, zegt dochter Liesbet. “Maandag ben ik opnieuw naar Plopsaqua gegaan om er nog eens over te praten, maar opnieuw kreeg ik te horen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen.”

De politie Getevallei is een onderzoek gestart in de zaak. Later kan ze hier meer info over kwijt. Plopsa belooft de klacht ernstig te nemen en te onderzoeken.