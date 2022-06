Minstens 1.000 doden en 600 gewonden, veel slachtoffers liggen nog onder puin: zware aardbeving treft noordoosten van Afghanistan

Minstens duizend doden en zeshonderd gewonden. Dat is de loodzware balans na de aardbeving in het noordoosten van Afghanistan. Het epicentrum van de beving lag in de provincie Patika nabij de grens met Pakistan. Heel wat slachtoffers liggen nog onder het puin en de reddingswerken in het bergachtig gebied verlopen moeizaam. Verwacht wordt dat de dodentol nog gaat oplopen. Het regime van de taliban heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd.

Landverschuivingen, overal puin, straten vol lichamen onder dekens en rouwende mensen... de beelden uit de regio zijn veelzeggend: “De dodentol heeft 1.000 overlijdens bereikt en stijgt nog steeds. Mensen graven graf na graf.” Dat zegt functionaris Mohammad Amin Huzaifa. Hij staat aan het hoofd van het Departement Informatie en Cultuur van de getroffen Afghaanse provincie Paktika.Die provincie ligt in de grensstreek met buurland Pakistan en is het zwaarst getroffen door de aardbeving. “In elke straat hoor je mensen rouwen en huilen om hun overleden naasten”, zegt een lokale journalist in de provincie aan BBC. “Huizen zijn vernield.”

De balans van de aardbeving de Afghaanse provincie in de nacht van dinsdag op woensdag deed daveren, is loodzwaar. Intussen is er sprake van minstens 1.000 dodelijke slachtoffers. Zeker 600 mensen raakten gewond. Omdat nog zoveel mensen onder het puin liggen, wordt verwacht dat de dodentol nog gaat stijgen.

Helikopters van de Ministerie van Binnenlandse Zaken brengen hulpgoederen en pikken slachtoffers op terwijl reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevers. Nog volgens functionarissen worden de slachtoffers naar Kaboel gebracht, zo’n 150 km van het epicentrum van de beving.

Taliban vraagt om internationale humanitaire hulp

Zeker is dat de reddingsactie moeizaam verloopt. “Een groot deel van het gebied is bergachtig en reizen is moeilijk. Het zal tijd kosten om de doden en de gewonden te vervoeren”, zegt minister van Natuurrampen Mohammad Abbas Akhund. “De regering doet wat ze kan”, zegt taliban-functionaris Anas Haqqini op Twitter.

“We hopen dat de internationale gemeenschap en de humanitaire organisaties ook de mensen in deze vreselijke situatie zullen helpen”, aldus de nog de taliban-functionaris. Ook taliban-woordvoerder Bilal Karimi deed een gelijkaardige oproep op Twitter.

Dat is opvallend. Sinds de taliban in augustus vorig jaar de macht overnamen, zijn het land en het regime vrijwel geïsoleerd van de rest van de wereld. Door economische sancties is het land vrijwel afgesloten van internationale ontwikkelingshulp. Afgelopen maand nog kreeg Afghanistan af te rekenen met zware overstromingen waarbij officieel elf mensen om het leven kwamen.

De Verenigde Naties hebben al aangekondigd teams te sturen om de omvang van de schade in de getroffen gebieden te onderzoeken. De premier van Pakistan heeft zijn medeleven betuigt. De beving was daar ook te voelen. Voorlopig zijn er geen meldingen van schade of slachtoffers.

5,9 op de schaal van Richter

Volgens de Pakistaanse autoriteiten had de beving een magnitude van 6,1, terwijl de Amerikaanse USGS over een magnitude van 5,9 en een zwakkere naschok berichtte. De schokken zouden ook in India gevoeld zijn. De aardbeving gebeurde op een diepte van 10 kilometer. Volgens USGS lag het epicentrum op ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van de stad Chost, nabij de Pakistaanse grens.