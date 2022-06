OVERZICHT. Stakingen Brussels Airlines en Ryanair juni 2022: dit zijn jouw rechten

DONDERDAG 23, VRIJDAG 24, ZATERDAG 25 JUNI

Wie vliegt met Brussels Airlines, kan voor problemen komen te staan op 23, 24 en 25 juni. De piloten van de luchtvaartmaatschappij en het cabinepersoneel leggen dan het werk neer. Op die dagen staan momenteel 525 vluchten gepland. “We weten nog niet hoeveel vluchten er geschrapt zullen worden”, zegt woordvoerster Maaike Andries. Ze vraagt reizigers om even af te wachten.

Reden voor de staking is de te hoge werkdruk. Het personeel eist structurele oplossingen. De piloten zijn ook ontevreden dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, niet wil indexeren. Bovendien zijn er klachten over betalingen die niet correct worden uitgevoerd en werkroosters die te laat worden gepubliceerd.

Wat zijn mijn rechten?

Ook hier is het zaak van te wachten op nieuws van de luchtvaartmaatschappij. De wetgeving beschermt passagiers immers pas als hun vlucht niet vertrekt. Wie zelf op voorhand een vlucht gaat omboeken of annuleren, zit mogelijk met administratieve kosten opgescheept. Wellicht zal Brussels Airlines zelf tot actie overgaan en heel wat vluchten schrappen tijdens de driedaagse actie volgende week. Op die manier is er ook meer garantie dat vluchten die niet geschrapt worden wel degelijk kunnen vertrekken. De boodschap voor de passagier luidt dus: afwachten. Wie geen nieuws krijgt van de luchtvaartmaatschappij, kan ervan uitgaan dat de vlucht vertrekt. Ruim op voorhand op de luchthaven arriveren, is dan wel een must.

VRIJDAG 24, ZATERDAG 25, ZONDAG 26 JUNI

Ook bij Ryanair wordt volgende week gestaakt, en dat in verschillende landen waar de lagekostenmaatschappij actief is. Het in België gevestigde personeel legt het werk neer op 24, 25 en 26 juni. Het gaat zowel om stewards en stewardessen als piloten. Ook hier is de hoge werkdruk de rode draad, alsook de garantie op een minimumsalaris voor alle werknemers.

Ryanair kwam vrijdag nog met een voorstel op de proppen, maar volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV voldeed dat niet aan de eisen van het personeel. Er is geen respect voor de Belgische arbeidswetgeving, luidt het. Ook klagen de bonden aan dat Ryanair in België geen personeelsdienst heeft die op de hoogte is van de lokale sociale wetgeving.

In Spanje wordt op dezelfde drie dagen gestaakt en ook nog op 30 juni, 1 en 2 juli. In Portugal gaat het eveneens om de periode 24 t.e.m. 26 juni, in Italië is dat op 25 juni en in Frankrijk 25 en 26 juni. Tijdens de vorige staking bij Ryanair in april werden bijna 300 vluchten geschrapt in Brussels Airport en Brussels South Charleroi Airport.

Wat zijn mijn rechten?

Bij Ryanair geldt hetzelfde als bij andere vliegtuigmaatschappijen: tenzij je een eigen annulatieverzekering hebt die het omboeken of annuleren kosteloos maakt, is het een kwestie van wachten op nieuws. Wie geen nieuws krijgt over een geannuleerde vlucht, kan het best tijdig naar de luchthaven vertrekken. Mis je daar toch nog je vlucht vanwege lange wachttijden aan de security? Dat is vervelend, want het wordt beschouwd als je eigen verantwoordelijkheid. Het veiligheidspersoneel valt immers niet onder de bevoegdheden van de vliegtuigmaatschappij. Flink wat marge rekenen, is dus de boodschap.

Goed om te weten: wie tijdig aan de gate zit om te vertrekken met zijn of haar geplande vlucht maar daar alsnog te maken krijgt met een vertraging die langer dan drie uur duurt, heeft recht op een compensatie van 250 euro.