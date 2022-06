Carlsberg gaat ‘papieren’ bierflesje testen bij de consument

De Deense brouwerij Carlsberg gaat in acht Europese landen een proefproject organiseren met ‘papieren’ bierflesjes. De brouwer zal 8.000 flesjes bezorgen aan consumenten, klanten en anderen via bijvoorbeeld festivals en events. De test met het duurzame flesje vindt plaats in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland en Frankrijk.