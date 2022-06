Chinese president Xi Jinping waarschuwt tegen “uitbreiding militaire allianties”

De Chinese president Xi Jinping heeft woensdag de “uitbreiding van militaire allianties” aan de kaak gesteld in een toespraak voor de aanvang van het virtuele economische forum van de Brics-landen woensdag in Peking. Dit heeft een staatsmedium gemeld.

De invloedrijke groep van opkomende economieën (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) is goed voor ruim 40 procent van de wereldbevolking en bijna een kwart van het bbp van de planeet.

Drie van de leden, met name China, India en Zuid-Afrika, hebben zich onthouden bij de stemming over een resolutie van de Verenigde Naties die de Russische invasie in Oekraïne veroordeelt. Peking en New Delhi hebben nauwe banden met Moskou en kopen steeds grotere hoeveelheden aardolie van Rusland.

“De mensheid heeft de verwoestingen van de twee wereldoorlogen gekend en de sombere mist van de confrontatie van de Koude Oorlog”, zei Xi Jinping volgens het persbureau Nieuw China. “Deze pijnlijke geschiedenis toont dat de confrontatie tussen machtige blokken (...) geen vrede en veiligheid brengt, maar alleen oorlog en conflicten”, benadrukte de president. Hij beklemtoonde dat “de crisis in Oekraïne andermaal een alarmsignaal voor de wereld” is.

“Het blinde geloof in de machtspositie, de uitbreiding van de militaire allianties en het streven naar de eigen veiligheid ten koste van de veiligheid van de andere landen monden onvermijdelijk uit in een veiligheidsimpasse”, aldus Xi, die daarmee naar de NAVO en de Verenigde Staten leek te verwijzen.