Kalendermanager Belgisch voetbal houdt hart vast na “moeilijkste planning ooit: “Een strenge winter en we zitten met miserie”

Na de voorstelling van de nieuwe kalender van de Pro League in Brussel hebben enkele clubleiders gereageerd op de planning voor hun ploegen. “Goed beginnen is belangrijk”, klinkt het, “maar uiteindelijk moet je twee keer spelen tegen iedere ploeg”, zijn Sven Jaecques (Antwerp) en Philippe Bormans (Union) het eens.

“Het is elke keer hetzelfde”, meent administratief directeur van Charleroi, Pierre-Yves Hendrickx ook. “We hebben stress voordat de kalender aangekondigd wordt en eens we hem gezien hebben kunnen we zeggen of hij goed of slecht is, maar uiteindelijk zal er op het veld moeten gespeeld worden. Het is altijd de ambitie van Charleroi om beter te doen. Het zal een vreemd jaar worden maar we zullen ons aanpassen.”

“Het wordt voor ons een zware juli en augustus”, zegt Sven Jaecques, algemeen manager van Antwerp. “We hopen dat we ver geraken in Europa en ons plaatsen voor de groepsfase. We zullen elke week donderdag en zondag spelen, dat is heel pittig. We ontmoeten gelukkig geen G5-clubs maar het blijft nog altijd pittig. We gaan er alleszins alles aan doen om het een druk jaar te laten worden.”

Philippe Bormans, CEO van Union, is tevreden met de kalender: “Vorig jaar leek het op papier een heel zwaar programma maar we hebben het er toen goed vanaf gebracht dus dat wil weinig zeggen. Iedereen kan winnen van iedereen en dat is zeker zo in het begin van het seizoen, wanneer het klassement zich nog moet zetten.” Union speelt voor het eerst Europees voetbal. “Dat is voor ons helemaal nieuw en zal dus heel wat aandacht en energie vergen, maar zoals vorig jaar zullen we elke match proberen te winnen en dan zien we wel waar we uitkomen.”

Daarbij zal Union op drie maanden tijd 27 of 29 matchen spelen. “Twee jaar geleden speelden we in 1B nog 28 matchen over een heel seizoen, nu gaan we om de drie dagen wedstrijd hebben”, vergelijkt Bormans. “Dus daar moeten we ons voor behoeden. Daarbij zullen we ook Europese verplaatsingen moeten maken, dat is ook allemaal nieuw voor ons. Dat zijn dingen die het gaan bemoeilijken maar anderzijds is het een superervaring en we kijken er echt naar uit.”

Er zijn dit jaar bijkomende moeilijkheden, bevestigt Bormans. “Er is natuurlijk de perceptie, Union zal misschien anders bekeken worden dan een jaar geleden het geval was. We zullen elke match blijven proberen te winnen en elke match met dezelfde mentaliteit gaan voor de overwinning.” De ambitie van de nieuwe trainer, Karel Geraerts, is groot, bevestigt Bormans. “Ik denk dat hij ook de juiste man op de juiste plaats is. Voor hem zal het ook een hele leuke challenge zijn om met dat Europees voetbal te kunnen beginnen.”

Van Brantegem houdt hart vast: “Strenge winter en we zitten in miserie”

“De moeilijkste planning van alle jaren tot nu toe”, zo beschrijft Nils Van Brantegem, kalendermanager van de Pro League, zijn werk van de afgelopen weken tijdens de voorstelling van de nieuwe kalender, woensdag in Brussel. Onder andere het WK in de winter in Qatar zorgde voor moeilijkheden, net als de Europese competities. “We hebben de limieten van onze kalender bereikt”, reageerde hij na de voorstelling.

“Het WK in Qatar valt op het slechtst mogelijke moment. Ik had het veel liever in januari gezien, dat zou beter zijn op het vlak van de klimatologische omstandigheden. Maar we moeten ermee leven.” Er is niet alleen het WK, stelt hij. “De Europese wedstrijden blijven doorlopen, zo is er amper rust tussen de kwalificatiematchen en de groepsfasen.”

Door het WK is er zo goed als geen winterstop. “Het weekend na Qatar spelen we meteen de 1/8e finales van de Beker van België, en kerstvoetbal. Op 8 januari vliegen we er dan opnieuw volledig in met de Jupiler Pro League”, aldus Van Brantegem.

Van Brantegem wilde bij het plannen ook de teams die Europees spelen zo veel mogelijk beschermen: “Dat is natuurlijk belangrijk voor onze coëfficiënt”, vertelt hij. “Clubs met voorrondes proberen we maximaal te beschermen in het begin van de competitie. Bij voorkeur spelen zij dan op vrijdag en dan ook niet tegen topploegen.”

Door de snelle opeenvolging zijn er ook amper uitwijkmogelijkheden zegt de kalendermanager: “Het moet alleszins niet te veel sneeuwen. Er zijn een aantal uitwijkmogelijkheden. Die vallen redelijk slecht, kan ik al zeggen, maar we hebben er wel. Er hoeft dus niet veel te gebeuren: een strenge winter en we zitten in dikke miserie.”

Ploegen die de barragematchen halen in hun Europese kwalificatiewedstrijden, zullen de mogelijkheid hebben om hun match van speeldag 5 uit te stellen. “Daarnaast hebben we geprobeerd om tussen twee Europese wedstrijden geen topper te plannen, voor één ploeg is dat niet gelukt. Club Brugge zal tussen Europese wedstrijden in tegen Standard moeten spelen. Dat wil je echt niet, maar kan je het vermijden? Nee.”

Ploegen die na nieuwjaar verdergaan in Europa, zorgen voor een extra moeilijkheid, legt Van Branteghem uit: “Dan wordt het nog meer puzzelen. Dan zullen er dingen gebeuren die je als kalendermaker niet wil maar niet kan vermijden. We zullen heel hard moeten kijken naar wat we kunnen doen en opletten met wat we doen want alles heeft nu gevolgen.”