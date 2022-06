Bijna 5.000 positieve coronatests in Nederland, hoogste aantal in twee maanden

In Nederland stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen nog steeds. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4.834 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 13 april, ruim twee maanden geleden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week bijna 28.000 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3983 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds april. Het gemiddelde stijgt voor de 25e dag op rij. In de laatste twee weken is het verdrievoudigd.

De stijging komt doordat enkele nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus rondgaan. Die weten de afweer af en toe te omzeilen. Mensen worden in principe niet zieker door de nieuwe subvarianten, maar als meer mensen het coronavirus oplopen, kunnen ook meer mensen in een ziekenhuis belanden.

