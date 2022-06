Poetsman misbruikt 5-jarig dochtertje van klanten: “We voelen ons mislukt als ouders”

Geel, Meerhout

Een poetshulp uit Meerhout heeft vorig jaar bij een gezin in Geel, waar hij aan de slag was, een vijfjarig meisje op haar eigen slaapkamer seksueel misbruikt. De vijftiger was niet aan zijn proefstuk toe en werd vorig jaar nog veroordeeld voor ernstige feiten van openbare zedenschennis. “We voelen ons mislukt omdat we onze kinderen in onze eigen omgeving niet hebben kunnen beschermen”, zeiden de ouders van het jonge slachtoffer.