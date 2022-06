Saoedische kroonprins in Turkije, bijna vier jaar na moord op Khashoggi in Istanboel

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman is woensdag in Ankara geland voor zijn eerste officiële bezoek aan Turkije, ruim drie en een half jaar na de moord op journalist Jamal Khashoggi, zo is van een hoge Turkse functionaris vernomen.

Bin Salman, de facto leider van Saoedi-Arabië, wordt door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontvangen, die eind april een bezoek aan het koninkrijk bracht. De twee landen komen uit negen jaar van onenigheid die ontstond uit de Arabische Lente en op de spits gedreven werd door de moord op Jamal Khashoggi in 2018 op het Saoedische consulaat in Istanboel. De Turkse president ontvangt Bin Salman in de hoofdstad Ankara om de banden tussen beide landen aan te halen en de relatie te verbeteren.

Khashoggi (59) schreef als journalist voor The Washington Post en was een criticus van Bin Salman. In oktober 2018 ging hij het Saoedische consulaat in Istanboel binnen om papieren voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat Bin Salman verantwoordelijk was voor de moord op Khashoggi.

26 verdachten

In april bezocht Erdogan Saoedi-Arabië al om te praten over de onderlinge betrekkingen. In diezelfde maand besloot een Turkse rechtbank de moordzaak over Khashoggi over te dragen aan de Saoedische autoriteiten, waarmee de weg naar toenadering werd vrijgemaakt. Er stonden 26 verdachten bij verstek terecht voor de moord.

Sinds 2017 is Mohammed Bin Salman de machtigste man van Saoedi-Arabië. In juli brengt ook de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek aan het land, maar hij zegt geen persoonlijke ontmoeting met de kroonprins te hebben gepland.