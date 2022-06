Vakbonden claimen dat Brussels Airlines stakers intimideert: “Dit zijn echt zeer zware beschuldigingen”

De sfeer op de luchthaven van Zaventem is gespannen. De vakbonden willen juridische stappen nemen tegen werkgever Brussels Airlines. Ze spreken van intimidatie en het breken van het stakingsrecht. De woordvoerder ontkent de aantijgingen.

Het personeel van Brussels Airlines legt donderdag, vrijdag en zaterdag het werk neer. Ze zijn de te hoge werkdruk en het uitblijven van een tegemoetkoming van hun werkgever beu. Maar dat stakingsrecht is in gevaar, zegt Paul Buekenhout van ACV. “Onze mensen worden geïntimideerd om toch aan de slag te gaan. Mensen worden op vluchten gezet die woensdagavond vertrekken en zaterdag pas terugkeren. Op die manier kunnen ze niet deelnemen aan de staking. Brussels Airlines wil zo de staking breken”, klinkt het. “Gelukkig ging het om mensen die sterk in hun schoenen staan. Jammer genoeg is dat voor de vele interimmers niet het geval. Zij zouden door zo’n intimidatie weer aan het werk gaan.” De vakbonden willen nu juridische stappen nemen.

Brussels Airlines zelf ontkent de beschuldiging met klem. “Wij moeten dit ook via de media vernemen. Wij hebben dus geen idee over welk incident het gaat”, zegt woordvoerder Maaike Andries. “Dit zijn echt zeer zware beschuldigingen. En wij tillen hier zeer zwaar aan. Als iemand zich inderdaad geïntimideerd voelt, moet die persoon dit melden en dan zullen we dit nagaan.” Andries wijst erop dat Brussels Airlines het stakingsrecht respecteert. “En we vragen aan de sociale partners om ook het recht op werken te respecteren.”

(nba)