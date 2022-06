Bewakingsbeelden tonen zware vechtpartij in Turnhout, 19-jarige dader verdacht van poging tot doodslag

Op de beelden is te zien hoe twee daders, een jongen van 19 en een minderjarige vriend, twee andere mannen toetakelen. Eén van hen gaat na een zware klap meteen tegen de grond en blijft roerloos liggen. Het gaat om de man die een schedelbreuk opliep.

De 19-jarige die de klap uitdeelde, sloeg zes dagen later ook een 68-jarige bewoner van de straat Schildpad in elkaar. Een dag later pakte de politie hem op. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag voor de feiten aan het Tweetorentjesplein en zit met een enkelband thuis. Zijn minderjarige kompaan is opgesloten in de jeugdinstelling van Mol.