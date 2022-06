Minder verkeer, minder warm en rustigere kinderen, maar ook een gevaar: waarschuwing voor reistijd van veel Belgen

’s Nachts rijden, of ’s ochtends héél vroeg in de auto stappen. Om dan ’s avonds op je vakantiebestemming te zijn. Zes op de tien Belgen doen het, blijkt uit een bevraging. Niet zo veilig, want een kwart geeft aan al wel eens enkele seconden in slaap te zijn gedommeld.

Minder verkeer, minder warm en rustigere kinderen. Bij verkeersinstituut Vias, dat de bevraging uitvoerde, beseffen ze wel dat nachtelijk rijden verschillende voordelen heeft. Op het eerste gezicht toch, want er is ook een groot nadeel. Vermoeidheid. 26 procent van de bevraagde bestuurders zegt al eens het gevoel gehad te hebben even ingedommeld te zijn. 17 procent week al eens uit naar de pechstrook door slaap. “Een rit die een voortdurende strijd tegen de slaap wordt, is absoluut af te raden”, klinkt het.

Vias raadt daarom aan om af en toe een dutje van maximaal 20 minuten te doen, en net vóór dat dutje een koffie te drinken. “Kantel je stoel, en strek even je benen en je hele lichaam vooraleer je weer vertrekt”, zegt Vias. “Sla ook geen rustpauze over omdat je er bijna bent, want het risico op een ongeval verhoogt in de laatste 100 kilometer.” (kba)