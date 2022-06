Tien dagen voor start festival krijgt organisator te horen dat alles wordt afgelast: ‘coronaduinen’ gooien roet in het eten

De kleine duinen die sinds de coronalockdown ontstonden mogen niet worden uitgegraven zonder het advies van de Vlaamse overheid, maar dat liet op zich wachten waardoor het dancefestival wordt afgelast. — © if

Blankenberge/De Haan

Het nieuws kwam dinsdagnamiddag als een donderslag bij heldere hemel: Beachland 2022 wordt afgelast. De organisatie krijgt geen toelating voor het dancefestival op het strand. Het probleem? Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos ziet duizenden feestneuzen in natuurgebied niet zitten, en voor een verhuis naar een andere locatie is het te laat. “Dit is echt schandalig”, zegt organisator Ronald Luyten.