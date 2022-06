Fed-topman waarschuwt voor “nog meer inflatieverrassingen”

“De inflatie heeft ons het afgelopen jaar duidelijk verrast, mogelijk zijn er nog meer verrassingen te verwachten. We moeten wendbaar zijn, in het reageren op binnenkomende data en de evoluerende verwachtingen”, klonk het in zijn halfjaarlijkse toespraak voor de Senaat.

De inflatie staat in de VS op 8,6 procent, het hoogste peil in veertig jaar. Vorige week verhoogde de Fed de rentevoet in één klap met 75 basispunten, de sterkste stijging sinds 1994. Powell zei toen dat er een nieuwe verhoging op tafel ligt in juli, van 50 of 75 basispunten. In zijn toespraak van woensdag werd geen nieuwe indicatie gegeven. “We nemen onze beslissing vergadering na vergadering”, klonk het nu.

“We begrijpen de ontberingen die de hoge inflatie veroorzaakt”, aldus de Fed-president. “We zijn erg toegewijd om die inflatie opnieuw naar beneden te brengen, we gaan snel ingrijpen”. Door de rente te verhogen, zou de vraag moeten dalen en dus ook de prijzen.

Powell beklemtoonde woensdag ook dat de Amerikaanse economie “erg sterk is” en “goed gewapend” tegen een strakker monetair beleid. De Amerikaanse arbeidsmarkt noemde Powell dan weer “extreem krap”. De werkloosheidsgraad staat op met 3,6 procent op het laagste peil in vijftig jaar. De Fed verwacht dat die werkloosheid tegen eind 2024 weer wat kan stijgen tot 4,1 procent.

De sussende woorden over de Amerikaanse economie temperden de beursverliezen. Wall Street stond na zijn speech weer in de plus.