Club Brugge aast op een extra spits en komt uit bij Benik Afobe, waarvoor twee clubs meer dan 13 miljoen betaalden

De 29-jarige Afobe heeft Engelse, Congolese en Dominicaanse roots, maar werd wel geboren in Londen. Hij speelde ook voor de Three Lions tot de beloftenploeg, alvorens voor Congo te kiezen. Afobe werd opgeleid in de academie van Arsenal, dat hem na verschillende uitleenbeurten in 2015 voor 2,6 miljoen euro verkocht aan Wolverhampton.

Daar maakte Afobe 21 doelpunten in 46 wedstrijden in de Engelse tweede klasse, waarna toenmalige Premier League-club Bournemouth liefst 13,3 miljoen euro op tafel legde voor de spits. Op het allerhoogste niveau in Engeland liep het minder vlot, met tien doelpunten in twee seizoenen. Toch vond Stoke City hem in de winter van 2019 nog 13,5 miljoen euro waard.

Maar na een seizoen met slechts acht goals in 45 competitieoptredens volgden uitleenbeurten aan Bristol City (3 goals), Trabzonspor (5 goals) en Millwall. Bij de laatste club kwam Afobe een beetje boven water met 12 doelpunten in 38 wedstrijden in The Championship.

Nu is hij einde contract en daarvan wil Club Brugge profiteren om Afobe in te lijven als extra spits. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 2 miljoen euro.