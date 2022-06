Schade na onweders in Frankrijk al opgelopen tot meer dan miljard euro

De schade door meerdere onweders in Frankrijk tussen 20 mei en 5 juni wordt geraamd op 1,26 miljard euro. Dat meldt de Franse verzekeringsassociatie France Assureurs woensdag. De recente onweders zijn daar nog niet bij gerekend.

Zware hagelbuien hebben maandagavond het zuidwesten van Frankrijk geteisterd. De brandweer moest meer dan 2.000 keer uitrukken, onder meer voor schade aan woningen en wijngaarden.

Het slechte weer, met hagelstenen ter grootte van tennisballen en windstoten van meer dan 100 kilometer per uur, trof voornamelijk de departementen Gironde, Charente, Charente-Maritime, Dordogne en Pyrénées-Atlantiques. Onder meer daken en auto’s moesten eraan geloven. Daarnaast kwamen ook woningen onder water te staan en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. In Carcans, aan de Atlantische kust, moesten 126 kinderen en 28 leerkrachten geëvacueerd worden vanop een vakantiekamp. Twee kinderen raakten er lichtgewond.

Weerdienst Météo France waarschuwt woensdag trouwens voor nieuwe onweders met zware regenval, storm en hagel. In het departement Saône-et-Loire was de brandweer woensdag nog in de weer met het herstellen van stormschade van dinsdagnacht. Daarbij werden daken afgerukt en auto’s beschadigd toen hagelstenen ter grootte van een tennisbal de regio teisterden. De brandweer moest er tot 450 keer uitrukken.