De inwoners van Veldegem reageren vol ongeloof op het nieuws over ‘hun’ kinderarts. — © Jeffrey Roos

Veldegem

Inwoners van het West-Vlaamse Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem met nauwelijks meer dan vijfduizend inwoners, reageren vol ongeloof op het nieuws dat de plaatselijke kinderarts in de cel zit voor het bezit van kinderporno en voor voyeurisme. “Wie weet wat er nog allemaal gebeurd is waar we niets van afweten.”