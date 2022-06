De impact van een winter-WK op de transfermarkt: spelers gaan op zoek naar speelminuten, clubs kunnen slag slaan

Dat het WK in de winter plaatsvindt in plaats van in de zomer, heeft ook een impact op de transfermarkt. Want dat winter-WK in Qatar beïnvloedt de manier waarop spelers denken. Waar iedere voetballer normaal zo hoog mogelijk wil spelen, zullen verschillenden onder hen nu een trapje lager aan de slag gaan, of de stap hogerop niet durven te zetten. En dat allemaal omdat ze op zoek zijn naar de speelminuten. Want die zijn essentieel voor een WK-selectie.