De aangehouden kinderarts Jan D.V. (50) zou in zijn praktijk ook kinderen stiekem hebben gefilmd. Dat blijkt uit opnames die bij hem teruggevonden werden en die nu worden onderzocht. De pediater zelf zou ontkennen dat het om kinderporno gaat. Tot vorige week was de man nog actief als trainer bij een turnclub in Izegem. Daar reageren ze geschokt op zijn arrestatie.