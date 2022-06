Fraude, bedreigingen, geweld: Trump kende geen grenzen in de strijd om de macht. En hij wist heel goed wat de gevolgen zouden kunnen zijn

Vanaf de verkiezingsavond heeft Donald Trump alles in het werk gesteld om aan de macht te blijven. Hij wist dat hij fraude pleegde, maar negeerde de waarschuwingen van zijn raadgevers, jutte zijn achterban op en zette politici en ambtenaren onder zware druk om tegen de grondwet in te handelen. Zoveel is duidelijk na de vierde hoorzitting over de raid op het Capitool. Dat zijn aanval op de democratie geweld uitlokte en mensen in gevaar bracht, deerde hem niet. Zijn persoonlijke greep op de gebeurtenissen tijdens de turbulente maanden na de verkiezingen was veel groter dan gedacht, en hij wist maar al te goed wat hij deed.