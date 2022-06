Felice Mazzu doet zijn plannen met Anderlecht uit de doeken: “Ik wil dat onze supporters zich herkennen in ons voetbal”

“Als ik even terugkijk op mijn parcours als trainer en hoe ik uiteindelijk coach van Anderlecht ben geworden, een club met zoveel titels en zoveel grandeur, dan voel ik me vooral fier. Wie je ook bent als trainer: als RSC Anderlecht komt aankloppen, dan is het erg moeilijk om neen te zeggen tegen een club die op Europees en internationaal niveau zoveel faam geniet”, aldus Mazzu.

De visie van de nieuwbakken coach van paars-wit is naar eigen zeggen simpel. “Eerst en vooral is het idee om zo snel mogelijk opnieuw mee te doen voor de prijzen. Of dat nu in de beker is of in de competitie: Anderlecht moet ambities koesteren”, klinkt het. “Tegelijkertijd wil ik voortbouwen op het project dat hier in de voorbije jaren is neergezet, door de club en door Vincent Kompany. Uiteraard heb ik mijn eigen filosofie als trainer, maar ik pas me altijd aan aan de spelerskern en ik wil vooral ook de identiteit van deze club respecteren. Ik wil dat onze supporters zich herkennen in ons voetbal.”

“Dat betekent dus ook dat we veel belang hechten aan aanvallend voetbal en aan de integratie van jeugdspelers in de A-kern. Als je ziet wat voor werk hier geleverd wordt met de Academy en hoeveel spelers uit de eigen jeugd op de deur kloppen van de A-ploeg: dat is gewoon fantastisch. Ik wil daar de nodige aandacht voor hebben en daar een goede balans in vinden, want tegelijkertijd weet iedereen ook dat de resultaten erg belangrijk zullen zijn.”

“Complementair team”

Die wil Mazzu bereiken met enkele bekenden van bij Union. “Ik heb enkele mensen meegebracht naar de club omdat ik met hen een sterke vertrouwensband heb opgebouwd. Vertrouwen is voor mij een essentieel begrip in een kleedkamer. Met Sandro Salamone, onze videoanalist, werk ik al jaren. Net zoals Thibaut Meyer, onze physical coach en goalkeeper coach Laurent Deraedt, met wie ik een sterke vriendschap heb opgebouwd. En uiteraard is er mijn assistent Samba Diawara, die erg belangrijk is voor het uitwerken van de trainingen, maar ook steeds in contact zal staan met de U23 en de jeugdspelers die met ons meetrainen. Guillaume Gillet wordt de T3 van de A-ploeg, maar zal vooral een belangrijke rol hebben bij de U23 van Robin Veldman. Zowel Samba als Guillaume worden dus een belangrijke schakel tussen de A-kern en de U23. Daarnaast zijn er nog heel wat mensen die al bij de club aan de slag waren, en met wie ik al veel wederzijds respect en vertrouwen voel. Ik denk dat we een erg complementair team hebben samengesteld.”

Mazzu liet ook zijn licht schijnen over nieuwe aanwinsten Ishaq Abdulrazak en Nilson Angulo. “Peter Verbeke en zijn team hebben al gezorgd voor twee jonge aanwinsten die, met hun snelheid en explosiviteit, wat meer verticaliteit aan ons voetbal kunnen toevoegen. Het zijn twee jonge spelers die wat aanpassingstijd zullen nodig hebben, maar ik ben er zeker van dat ze op het juiste moment een meerwaarde zullen kunnen bieden”, aldus Mazzu.