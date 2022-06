Macron geeft toespraak na groot verlies bij parlementsverkiezingen: “we gaan moeten leren om anders te regeren”

Macron is zondag zijn meerderheid kwijtgeraakt maar zijn politieke blok “Ensemble” blijft wel nog steeds de grootste met 245 zetels. “Om in jullie voordeel te handelen en die van de natie moeten we leren om anders te regeren”, begint Macron zijn speech. Hij verwijst hiermee naar het feit dat hij veel stemmen verloren is en zijn partij dus meer zal moeten samenwerken met andere partijen in het parlement. “In de meeste westerse democratieën kan geen enkele politieke macht de wetten alleen maken”, rechtvaardigt hij.

De president heeft sinds de parlementsverkiezingen gesprekken gehad met de verschillende partijleiders. “Velen onder hen hebben de wens uitgesproken om actie te ondernemen op het gebied van belangrijke kwesties zoals koopkracht en veiligheid. Het is mogelijk om een grotere en duidelijkere meerderheid te vinden om hier werk van te maken”, zei hij. Aan die partijen vroeg hij dan ook om met concrete voorstellen te komen zodat die samenwerking zo snel mogelijk kan beginnen.