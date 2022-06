Snel nog een deadline halen, snel nog de collega’s bijpraten, snel nog de mails beantwoorden. Net voor onze vakantie proberen we heel veel werk te verzetten, waardoor we in onze reiskoffer niet alleen een bikini, short en zonnecrème meenemen, maar ook een boel stress. Amper 8 procent van de Vlamingen kan voor zijn vakantie ‘uitbollen’ op het werk.