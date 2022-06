Van verpleegkundige naar baas van één van de grootste Europese ziekenhuiskoepels: “Soms neem ik even plaats in de wachtzaal”

De langverwachte fusie tussen de twee grote ziekenhuiskoepels van Antwerpen is zo goed als in kannen en kruiken. De raden van bestuur van zowel Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) als Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ondertekenden na jaren onderhandelen een intentie tot fusie. Samen zullen ze vanaf 2024 de nieuwe ziekenhuisgroep Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) vormen. Willeke Dijkhoffz (54) krijgt als CEO de leiding over één van de grootste ziekenhuisgroepen van Europa, met meer dan 3.300 bedden en tienduizend werknemers. Maar wie is deze topvrouw die haar carrière begon als verpleegkundige?