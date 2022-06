Bevestigd: Gareth Bale denkt na einde Real Madrid-periode aan terugkeer naar... Welshe tweedeklasser

Voor de intussen 32-jarige Bale zou het een eerste passage worden bij Cardiff City, de grootste club in de Welshe hoofdstad. In zijn jeugdjaren kwam hij er immers uit voor Cardiff Civil Service, waar hij reeds op jonge leeftijd werd weggeplukt door Southampton. Bij die club zou hij ook debuteren als profvoetballer. Nadien volgden nog Tottenham Hotspur en Real Madrid.

Bale verhuisde in 2013 van de Spurs naar Real voor een toenmalig recordbedrag van 101 miljoen euro. Hij speelde in totaal negen seizoenen in de Spaanse hoofdstad (al werd hij in 2020-2021 wel uitgeleend aan Tottenham) en won er vijf keer de Champions League, drie keer de landstitel, de Spaanse beker, drie keer de Spaanse Supercup, drie keer de UEFA Supercup en vier keer het WK voor clubs. Hij speelde in totaal 258 wedstrijden voor de Koninklijke en maakte daarin 106 doelpunten. Afgelopen seizoen kwam Bale slechts zeven keer in actie en bleef hij ook op de bank in de Champions League-finale tegen Liverpool.

© ISOPIX

Niet veel later kwam de bevestiging dat zijn aflopende contract in Bernabeu niet verlengd werd. Sindsdien gonsde het van de geruchten in Cardiff, waar Bale en zijn familie op huizenjacht zouden zijn en een school zouden zoeken voor de kinderen. Eerder vertelde de winger in een interview dat hij geen bezwaar had om op een lager niveau te gaan voetballen en zijn manager onthulde dat in deze fase van zijn carrière geld geen rol meer speelt.