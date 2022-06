Oudste cafébazen van Gentse Overpoort zwaaien na 45 jaar af: “Zie je mij hier al zitten, de tachtig gepasseerd?”

Een tijdperk komt ten einde in Gent. Na 45 jaar, en na miljoenen getapte pinten, stoppen Rita Van Rijsselberghe (72) en Pottie D’Haens (75) als cafébazen van de Salamander. Icoon van de Overpoort. Het laatste traditionele studentencafé in de bekendste feestboulevard van het land. “Het is allemaal boenke-boenke, nu. En alle dagen feest. Toen wij begonnen was er één uitgaansavond – donderdag. En speelden heel de dag dezelfde zeven liedjes uit de jukebox.”