Bulgaarse regering verliest vertrouwensstemming

De regering van Kiril Petkov heeft nog maar steun van 116 parlementsleden in het parlement in Sofia. Zijn liberaal-socialitische coalitie had na het opstappen van de populistische partij ITN twee weken geleden geen absolute meerderheid meer in het parlement. De regering van Petkov was amper zes maanden aan de macht. Het voorbije jaar waren er al drie verkiezingen in het Balkanland, dat 6,5 miljoen inwoners telt en het armste land van de EU is.

Petkov, een gediplomeerde aan de Harvard-universiteit, wou komaf maken met de corruptie in het land, na een decennium waarin de omstreden Bojko Borisov aan de macht was, de partijleider van GERB. De premier wou van Bulgarije “een normaal Europees land maken, succesvol, zonder maffia”, maar de oorlog in Oekraïne verstoorde zijn plannen.

Moskou

Bulgarije leunt traditioneel aan bij Moskou. De oorlog “versterkte de verdeeldheid, verzwakte de regering”, zegt Ruslan Stefanov van het Centrum voor de Studie van Democratie (CSD) in Bulgarije. Maar ondanks de grote afhankelijkheid van Russische energie ging Sofia niet in op de vraag van het Kremlin om een rekening in roebel te openen voor de betaling van gas. Moskou beperkte vervolgens de gasleveringen.

Ognyan Mintsjev, directeur van het Instituut voor Regionale en Internationale Studies in Sofia, zei dat dit een “doorslaggevende rol” speelde in de huidige crisis. Ook de wapenleveringen aan Oekraïne verdeelden de regering. Hoewel de meeste partijen voor waren, weigerde de socialistische partij om in te gaan op de vraag van Kiev.

President Rumen Radev moet nu onderhandelingen opstarten om een nieuwe regering te vormen. Eerst aan zet is de partij van Petkov, waarna twee andere partijen een poging mogen wagen. Bij een mislukking volgen nieuwe verkiezingen.