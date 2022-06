Zulte Waregem in flauwe oefenpot vlot voorbij Harelbeke: 0-3

Voor de tweede partij van de voorbereiding ging Zulte Waregem de ietwat nostalgische toer op met een bezoek aan het Forestierstadion van het voormalige KRC Zuid-West-Vlaanderen – nu KRC Harelbeke – dat tussen 1995 en 2001 nog in de eerste klasse speelde. Harelbeke vertoeft dezer dagen in Tweede Nationale en ontmoet daar komend seizoen Jong Essevee. In de voorbereiding kwam ook het eerste elftal van Essevee al eens op bezoek.

Van Charly Musonda Jr. was in Harelbeke opnieuw geen spoor. De dribbelaar heeft het moeilijk te hebben met de trainingsbelasting en doet het terug even rustiger aan. Ook Borja Lopez, de Spaanse verdediger die overkwam van Sporting Gijon, tekende nog niet present. Hij landde woensdag pas in de late namiddag in België. Jelle Vossen, Laurens De Bock en Bent Sörmo waren dan weer licht geblesseerd en bleven uit voorzorg aan de kant. Wel van de partij was Modou Tambedou (19). De Senegalese verdedigende middenvelder krijgt tijdens een proefperiode de kans om zijn landgenoot Mbaye Leye te overtuigen, meer dan een zware overtreding liet hij echter niet zien.

© VDB

De partij kwam op een slecht veld traag op gang en op grote kansen was het een tijdje wachten. Bij de eerste kans was het echter wel meteen raak. Een knal van Sangare - wiens komst woensdag ook officieel gemaakt werd - werd eerst nog afgeblokt, maar in de rebound zorgde Sylla alsnog voor de goal. Het was een zeldzame opflakkering in een voor het overige magere eerste helft, al kon Dompé op het half uur wel nog eens aanleggen na een knappe combinatie. Zijn schot ging over. De beste kans was evenwel nog voor de thuisploeg: Bostyn moest een kopbal uit de bovenhoek ronselen.

Essevee kwam met vijf andere namen wel beter uit de kleedkamer, maar een snelle goal van Sylla werd afgevlagd voor buitenspel. Al was dat slechts uitstel van executie voor de thuisploeg, want een kleine minuut later maakte Sylla alsnog zijn tweede van de avond. Op het uur voerde Leye ook zijn resterende zes wissels door en verwaterde het spel opnieuw. Onder meer Tambedou kreeg zijn kans. Meer dan een zware, onnodige overtreding liet hij echter niet zien.

© VDB

Goed voor de wedstrijd waren de wissels ook allerminst, want de partij verwaterde nu helemaal. Af en toe stak Essevee nog wel eens de neus aan het venster en kon het nog enkele kansen creëren, maar groot was de drang naar voren niet. Toch viel in de slotfase nog een derde Waregemse goal: Hallaert tikte een voorzet van Braem simpel binnen. Aan de overkant moest ook Bossut nog eens plat op een goede kopbal van de thuisploeg.

Zulte Waregem: Bostyn (46’ Bossut), Ciranni (60’ Harinck), Derijck (60’ Thiam), Willen (46’ De Buyser), Drambaiev (60’ De Vriese), Hubert (60’ Biebuyck), Rommens (46’ Sissako), Vigen (60’ Tambedou) , Sangare (46’ Hallaert), Dompé (60’ Demuynck) , Sylla (60’ Braem)

Doelpunten : 19’ Sylla 0-1, 48’ Sylla (Ciranni) 0-2, 86’ Hallaert (Braem) 0-3