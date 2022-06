Natuurfotograaf Patrick lost mysterie op van zeldzame reiger die triatlon ‘gijzelde’

Het is dan toch waar. Het mysterie van de woudaap, de zeldzame reigersoort die door een medewerker van Natuur en Bos werd gehoord in de omgeving van de Oude Durme, is opgelost. Natuurfotograaf Patrick De Smedt kon de vogel die de zwemproef van de 38ste Watermolentriatlon boycotte, in beeld brengen.

Dat het alleen ging om een vermoeden van de aanwezigheid van de woudaap omwille van een waargenomen geluid, was voor de organisatoren van een van de grootste triatlons in het land moeilijk te verteren. Het gemeentebestuur van Hamme gaf toch nog groen licht om de zwemproef op zaterdag 11 juni in de Oude Durme te laten doorgaan, maar de werkgroep van KOHa Sint-Pieter wilde geen boete riskeren en beperkte zich tot een duatlon (alleen lopen en fietsen, red.).

Er zit wel degelijk een woudaap aan de Oude Durme. Dat bewijst deze foto van natuurfotograaf Patrick De Smedt. — © Patrick De Smedt

Maar nu blijkt dat er effectief een woudaap zit, en dat na een fotoshoot van Patrick De Smedt. “We hebben pech gehad dat deze vogel op een ongelukkig moment en voor ons op de verkeerde plaats is gespot”, reageert Thom Nelis van de werkgroep Watermolentriatlon. “De kans is groot dat deze vogel en zijn jongen ook volgend jaar na hun overwintering in Noord-Afrika terugkeren naar hun voorjaarse en zomerse habitat aan de Oude Durme. Ons alternatief met een duatlon vanaf de Mirabrug was alvast geslaagd. Misschien moeten we dan toch overwegen of we dat ook in de komende jaren blijven doen. Maar dan toch met de bedenking dat een zwemproef van vijftig minuten in de Oude Durme zeker niet méér een bedreiging vormt voor deze woudaap en zijn familie dan de natuurliefhebbers die fanatiek naar het nest op zoek gaan.”