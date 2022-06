Advocaten van Sofien Ayari die terechtstaat voor medeplichtigheid aan de aanslagen Parijs: “Missie in Syrië was politiek”

Om Ayari te begrijpen “moet je de omwentelingen en beroering in zijn land, Tunesië, begrijpen”, aldus zijn advocaat. Verder vroeg de advocaat ook begrip voor “het gevoel van onbegrip” dat zich van hem meester maakte toen de Arabische lente in buurlanden uitdraaide op een ramp, en begrip voor zijn jonge leeftijd. “Op je 21 maakt men niet altijd de juiste keuze”, klonk het.

Tijdens zijn verhoor in Parijs, in februari, had Ayari al iets meer uitleg gegeven over zijn verleden als IS-strijder in Syrië. Op vragen over zijn terugkeer naar Europa, of over de opdracht die hij daarbij had meegekregen ging Ayari niet in. De afgelopen weken bleef hij er het zwijgen toe doen.

Zijn verdediging benadrukte dat hun cliënt het proces bijwoont, en dat “geen enkel element” bewijst dat Ayari betrokken was bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs.

Aanslag op Schiphol

De aanklagers zijn ervan overtuigd dat Ayari, samen met zijn medebeschuldigde Osama Krayem, een aanslag moest plegen op Schiphol, ook op 13 november 2015. Tegen Ayari eiste het parket eerder deze maand levenslang, waarvan 30 jaar zonder de mogelijkheid vervroegd vrij te komen.

Volgens het parket was iedereen die deel uitmaakte van de terreurcel “voorbestemd waren te sterven”. Gultaslar repliceerde dat “sommigen niet dood zijn, omdat ze geweigerd hebben”. Hij wees erop dat het geen steek houdt te zeggen dat alle leden van de cel “inwisselbaar zijn, anders betekent het dat wij de levenden willen laten boeten voor hen die dood zijn. En dat is geen gerechtigheid.”

Donderdag komen de advocaten van Mohamed Abrini aan het woord, en vrijdag de verdediging van Salah Abdeslam. De uitspraak wordt woensdag verwacht. Ayari, die in België tot twintig jaar cel is veroordeeld voor de schietpartij in Vorst, vertelde verder dat hij in de gevangenis geen bezoek krijgt. Ook tijdens het proces over de aanslagen in Brussel, dat in oktober van start gaat, zal Ayari terechtstaan.