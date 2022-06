Auto omgeduwd en op het dak gesprongen: Kim (27) wacht onaangename verrassing vlak na ontspannende vakantie

Terwijl Kim met haar vriend op vakantie was in Egypte, slaagden onbekenden erin om haar auto thuis in Velle op zijn kant te kwakken en nog andere vernielingen aan te brengen. — © pvs

Tijdens een welverdiende vakantie met haar vriend in Egypte werd de auto van Kim Pauwels (27) zwaar toegetakeld in Velle, een gehucht van Temse. In de nacht van 17 op 18 juni kwakten de daders haar wagen op zijn zij. “Ze moeten met velen geweest zijn om dit te kunnen klaarspelen. Er staan overal handafdrukken op”, zegt Kim. De politie tast in het duister.

“Tijdens onze vakantie stond mijn auto geparkeerd op de parking vlak bij de kerk”, zegt Kim. “Toen ik zondag na onze terugkeer ging kijken, was hij nergens meer te bespeuren.Een tweetal weken geleden werd mijn nummerplaat gestolen, dus dacht ik dat mijn auto nu getakeld was.”

Maar toen ze naar de politie belde, kreeg Kim slecht nieuws te horen. Haar wagen was in de nacht van 17 op 18 juni zwaar toegetakeld en op zijn kant gelegd. Dat werd omstreeks 1 uur ’s nachts gemeld door een buurtbewoner. “Eerst geloofde ik de politie niet, tot ze mij de foto’s bezorgden”, zegt Kim. (Lees verder onder de foto)

Op deze parking aan de kerk had Kim haar wagen geparkeerd tijdens haar vakantie. — © pvs

“Heel de zijkant van mijn auto is beschadigd. Blijkbaar hebben ze ook nog op het dak staan springen, want die is volledig ingedeukt”, zegt Kim. Vrijdagochtend heeft het koppel een afspraak bij de politie. Ze hopen daar meer informatie in te winnen. “Ik vind het wel straf dat de politie mij niet verwittigd heeft. Ik heb zelf moeten bellen om te vernemen wat er met mijn wagen is gebeurd.”(Lees verder onder de foto)

Het dak van de auto is helemaal ingedeukt. — © pvs

“We hebben geen flauw benul van wie dit zou kunnen gedaan hebben. We weten ook niet of de diefstal van de nummerplaat een paar weken geleden hier iets mee te maken heeft”, zegt Kim. De politie onderzoekt nu of ze de daders in de kennissenkring van het koppel moet zoeken of dat het om een vandalenstreek gaat. “We waren net van plan om mijn auto te verkopen en dan gebeurt dit. Ik hoop dat ze de daders snel vinden”, zegt Kims vriend.