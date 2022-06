Experts na aanhouding van kinderarts: “Laat ons alsjeblieft stoppen met het over ‘kinderporno’ te hebben”

De man uit Zedelgem die verdacht wordt van voyeurisme en het bezit van kinderporno, is een kinderarts die twintig jaar geleden al gelijkaardige feiten pleegde, maar hiervoor nooit werd gestraft. Hoe kan zoiets? Moeten we het bezit van kinderporno niet strenger bestraffen, of is het bekijken van kinderporno dan toch niet zo gevaarlijk? Wij legden het voor aan twee gerechtspsychiaters. Nils Verbeeck, hoofdtherapeut bij het centrum voor geestelijke gezondheidszorg FIDES, en professor Kris Goethals (UA), directeur van het Universitair Forensisch Centrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.