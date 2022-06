Rusland beschuldigt VS van blokkeren van vlucht met diplomaten

Een woordvoerster van het ministerie, Maria Zacharova, hekelt dat het Russische vliegtuig niet mag vertrekken van de Amerikaanse autoriteiten. Ze dreigde met niet nader genoemde tegenmaatregelen als er geen schot in de zaak komt.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde in te gaan op de zaak. Het zei wel dat Moskou de feiten niet correct weergeeft.

Tussen de VS en Rusland bestaat al langer een geschil rond diplomatiek personeel. Al voor de Russische inval in Oekraïne eind februari wezen beide landen verscheidene van elkaars diplomaten uit. Na het begin van de oorlog sloten de VS hun luchtruim voor Russische vliegtuigen. Een regeringstoestel van Moskou dat in maart uitgewezen diplomaten kwam ophalen, kreeg een uitzondering.