Treinbegeleider weigert jongeren toegang tot trein in Mechelen nadat ze zich bedreigd voelt, politie opent onderzoek

Wat er precies gebeurd is woensdag in het station Mechelen-Nekkerspoel, is niet duidelijk. Volgens NMBS-woordvoerder Dirk Van de Sande voelde een treinbegeleidster zich bedreigd door een groep jongeren uit Brussel. De jongeren wilde na een bezoek aan recreatiedomein De Nekker in Mechelen de trein naar huis nemen, maar de toegang werd hen geweigerd. “De treinbegeleidster voelde zich bedreigd en heeft de trein opnieuw gesloten, waarna het traject zonder de jongeren werd verdergezet”, aldus de woordvoerder aan VRT NWS. “Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd.”

Na het voorval in het station is de lokale politie ter plaatse gekomen. Agenten zijn vervolgens mee opgestapt op de volgende trein richting Brussel. Volgens Van de Sande verliep dat zonder incidenten.