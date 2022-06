Politieactie in Molenbeek nadat schietpartijen gemeente teisteren: vier huiszoekingen, drie arrestaties

De afgelopen maanden lijkt Molenbeek wel het decor van een moderne western. Sinds september vorig jaar vonden er in de Brusselse gemeente al zeker twaalf schietpartijen plaats, zeker negen daarvan zijn drugsgerelateerd. Doden is niet het doel, maar de rivaliserende bendes schuwen de zware wapens niet om elkaar te intimideren en bedreigen. De inzet? De macht om bepaalde districten waar de - veelal erg jonge - criminelen drugs kunnen verkopen. Het gaat voornamelijk om marihuana.

In navolging van dat wapengeweld is de politie van Molenbeek donderdag nog voor zonsopgang in vier huizen binnengevallen. De link tussen de vier huiszoekingen is een bepaalde familieclan, een drugsbende die een prominente rol speelt in het geweld op straat. Er vielen bij de huiszoekingen ook drie arrestaties. Om wie het precies gaat, is nog niet duidelijk.

Schietpartij aan school

Afgelopen weekend kreeg een jongeman in de Paalstraat te maken met wat een soort van afrekening leek in het Molenbeekse drugsmilieu. Terwijl hij nog revalideerde in een rolstoel na een ontsnappingspoging uit een politiekantoor, kreeg hij zes schoten in de benen. “Om te intimideren”, verklaarde de politie het geweld. Maar maandagnamiddag, amper twee dagen later, was het opnieuw zover: vlakbij een school in de Vierwindenstraat vielen alweer schoten. De kinderen in basisschool Ket & Co moesten noodgedwongen een tijd binnengehouden worden. Een vrouw zou gewond geraakt zijn, maar het parket was karig met commentaar. “De onderzoeken lopen nog.”

(lees verder onder de afbeelding)

Op nog geen jaar tijd vonden twaalf schietpartijen plaats.

Burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux (PS) eist al langer dat er extra mankracht naar haar geteisterde gemeente wordt gestuurd. Ze spreekt van “tweehonderd extra agenten”. Bronnen binnen haar politiekorps vinden echter dat ze te laks optreedt en dat er ook geen nood is aan extra manschappen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ontving de burgemeester intussen voor een gesprek. Of de extra mankracht er komt, valt te betwijfelen. Minister Verlinden gaf eerder al aan dat het probleem vooral aan de wortel, met lokale agenten die Molenbeek goed kennen, aangepakt moet worden. Een politiebron beaamt dat. “Diegenen die we oppakken, moeten vooral langer achter tralies blijven.”

Dat de politie de vermeende drugsbendes grotendeels in kaart heeft, blijkt opnieuw uit de actie die donderdagochtend plaatsvond. Afwachten of de gearresteerden ditmaal “langer achter de tralies blijven”.