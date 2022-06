Twee fietsdoden in twee weken tijd door openzwaaiend autoportier, en toch is er een simpel trucje om zo’n ongeval te voorkomen

Hasselt/Maaseik

Voor de tweede keer in twee weken tijd overleed een Limburgse fietser na een botsing tegen een openzwaaiend autoportier. Jaarlijks zorgen automobilisten of hun passagiers op deze manier voor gemiddeld 250 gewonden in Vlaanderen. Een derde van de ongevallen gebeurt met e-bikes. Nochtans is er met de Dutch Reach een simpel trucje om dergelijke ongevallen te voorkomen. Waarom is die in ons land dan niet verplicht?