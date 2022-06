Geen twijfels meer over toekomst? Contract Neymar bij Paris Saint-Germain tot 2027 verlengd

Door een clausule in zijn contract is Neymar nog voor vijf seizoenen verbonden aan PSG — © ISOPIX

De voorbije weken werd er almaar meer gespeculeerd over de toekomst van Neymar (30) bij Paris Saint-Germain. Maar dat lijkt nu voorbij, want de Braziliaan is door een clausule in zijn contract nog vijf jaar verbonden aan de Franse hoofdstad. En Neymar ontslaan, kost een godsvermogen. Dat melden verschillende Franse bronnen.