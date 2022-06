Fileleed door kettingbotsing op E40 richting Gent

Op de E40 richting Gent zijn donderdagochtend twee rijstroken dicht na een kettingbotsing ter hoogte van Erpe-Mere. Dat is donderdag vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Richting Gent staat er omstreeks 8 uur een file van 10 kilometer.

Bij een eerste aanrijding om 06.50 uur waren twee voertuigen betrokken. Vervolgens botsten nog vijf voertuigen op mekaar.

De takeling van de voertuigen is volop aan de gang. Ondertussen krijgt het verkeer dat vanuit Brussel richting Gent of de kust moet, de raad om de omleiding via de A12 te volgen.