De kapjes brengen oortjes binnen de vier tot zes weken weer in de juiste vorm. Ze moeten wel dag en nacht gedragen worden. — © rr

Genk/Sint-Truiden

EarWell, een nieuwe preventieve behandeling tegen flaporen, haalt veelbelovende resultaten bij baby’tjes in het Genkse Ziekenhuis Oost-Limburg en het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden. Het voorkomt een operatie op latere leeftijd. “Maar ouders of artsen moeten de oorafwijking wel heel snel opmerken.”