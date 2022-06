“Plat op de buik voor koning auto”: straffe foto’s tonen immens verschil voor en na bomenkap van 154 zilverpopulieren

Nick Hannes, internationaal gerenommeerd omwille van zijn documentaire en kunstfotografie, moest dit keer niet naar Brazilië, Egypte of andere verre landen reizen om ‘onrecht’ in beeld te brengen. Om de hoek maakte hij contrasterende beelden van de Oelegemsteenweg, waar recent 154 zilverpopulieren voor de bijl gingen. “We zeggen allemaal meer bomen te willen, maar tegelijkertijd is er zo weinig respect voor de bomen die er al staan.”

Jan Auman

De gekapte bomen maakten van de banale steenweg met wat verbeelding een dreef met Franse allures. Maar ze waren te gevaarlijk geworden, zo oordeelde het gemeentebestuur van Wommelgem nadat er enkele jaren geleden enkele waren gesneuveld na sterke rukwinden. ‘Trekproeven’ hadden uitgewezen dat er wellicht nog zouden volgen.

Een storm van protest kon burgemeester Frank Gys (N-VA) en schepen Alex Helsen (N-VA) niet meer op andere gedachten brengen. Begin deze maand kwamen houthakkers ter plaatse. Ze hadden meer tijd nodig dan ingeschat, maar na een kleine twee weken was de klus geklaard. Er staat nu geen boom meer recht en doordat de velden plots de hoofdrol opeisen in het grensgebied Wijnegem-Wommelgem oogt de zuiderse Oelegemsteenweg van weleer plots kil als een West-Vlaams polderdorp. (Lees verder onder de foto)

De dochters van de fotograaf trekken in gepast uniform ten strijde tegen de bomenkappers. — © Nick Hannes

Hannes woont niet in Wommelgem zelf, maar enkele straten verder in Oelegem, deelgemeente van Ranst. Daar ijvert hij nu al enkele jaren mee voor het behoud van de eveneens bedreigde open ruimte De Keer. Maar dat is een ander verhaal. Als passant, buurtbewoner en natuurliefhebber is Hannes nu gechoqueerd over wat de gemeente Wommelgem met zijn geliefde dreef heeft aangericht.

Moordstrookje

“Plat op de buik voor koning auto”, schreeuwde hij toen het leger kettingzagen arriveerde. Ook zijn dochters toonden hun boosheid door zich met stukken schors te verkleden als boom en ‘ten strijde te trekken’ tegen de ‘massamoord’. Hun vader heeft argumenten genoeg waarom dit beter niet gebeurd was.

“Het is de verkeersinfrastructuur die hier onveilig is, niet de bomen. Als men op korte termijn écht iets wil doen aan de onveilige verkeerssituatie op de Oelegemsteenweg, had men beter de weg aangepast in plaats van deze bomen te vernielen”, aldus Hannes.

“Zowel op de Keerbaan als Uilenbaan geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Op de tussenin gelegen Oelegemsteenweg mag je nog steeds 70 km per uur, ondanks de gevaarlijke bocht halverwege. Daar is twee jaar geleden trouwens nog een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Bewoners klagen over overdreven snelheid en vertellen me dat er nooit wordt geflitst.”

De situatie is volgens Hannes nu zelfs gevaarlijker dan mét bomen, die volgens hem een afremmend psychologisch effect hadden. “Fietsers staan hier doodsangsten uit. Ze zijn wel verplicht om op het asfalt te rijden omdat het fietspad al vele jaren rotversleten is. Terwijl scheuren vrachtwagens hen rakelings voorbij aan 70 km per uur. Voor een fietspad als dat van de Oelegemsteenweg werd het begrip ‘moordstrookje’ uitgevonden”, stelt Hannes.

Versnelde heraanleg

De kritische buurtbewoner zegt ook versteld te staan van de lichtheid waarmee de ingrijpende beslissing, om een dorpsgezicht te vernietigen, genomen werd. “We zeggen allemaal meer bomen te willen, maar tegelijkertijd is er zo weinig respect voor de bomen die er al staan. Zijn wij dan blind geworden voor de schoonheid op de plek waar we wonen?”

“Alle 154 bomen kappen omdat er enkele zieke exemplaren tussen staan, doet me denken aan collectief straffen”, komt Hannes op dreef. “Er zit één stouterik in de klas, dus moet de hele groep boeten. Dat bespaart werk om uit te zoeken wie de stouterik is. Waarom kapt en snoeit men niet selectief de zieke bomen en dode takken? Groen in onze openbare ruimte vereist voortdurend onderhoud.” (Lees verder onder de foto)

De Oelegemsteenweg voor en na. Het contrast is groot. — © Nick Hannes

Van dat laatste moet je burgemeester Frank Gys en schepen Alex Helsen niet overtuigen. Zij blijven wel achter de beslissing staan, maar kondigen aan dat de gemeente versneld budgetten vrijmaakt om de Oelegemsteenweg heraan te leggen.

“Eind dit jaar hopen we al eerste ontwerpen te kunnen tonen”, aldus de burgemeester. “De veiligheid van de fietsers, maar ook het herstel van het landschap zullen centraal staan bij de herinrichting. Sowieso is het beter dat er andere bomen komen. Specialisten vertellen mij dat de zilverpopulieren die er stonden eigenlijk niet geschikt waren voor deze plek. De keuze voor nieuwe soorten zal doordacht gebeuren. En als het even kan, voorzien we vanuit de Oelegemsteenweg ineens nog een wandelpad door de velden naar het centrum van Wijnegem. (jaa)

© Nick Hannes

Zo lag de Oelegemsteenweg er in mei nog bij, met de kruinen mooi in bloei en kwetterende vogels als soundtrack voor passanten. — © Nick Hannes