Hij verspreidde naaktfoto’s en regelde zelfs valse seksdates: stalker moet zijn ex 200 euro dwangsom per dag betalen

Intieme beelden van haar verspreiden op websites en in haar naam seksdates regelde met andere mannen. Zes jaar lang werd een vrouw zwaar gestalkt door haar ex-partner. De man bleef al die tijd de feiten ontkennen, maar de Gentse rechter veroordeelde de man donderdag tot vier jaar celstraf.

Naaktfoto’s afdrukken en verspreiden bij buren, familie, collega’s en haar werkgever. Online in haar naam seksdates regelen, waardoor onbekende mannen aan haar deur stonden. ‘Hoer’ op haar gevel schilderen en de auto bekrassen. Een vrijpartij stiekem filmen en de beelden online zetten.

De vrouw werd zes jaar lang gestalkt door haar Franse ex-partner. Ze leerden elkaar kennen als collega’s bij een bank en hadden enkele jaren een relatie. Die liep uiteindelijk stuk. De Fransman zou de breuk niet hebben kunnen verwerken en maakte daarop het leven van zijn ex-partner zuur.

Olifantenhuid

“De laatste zesenhalf jaar waren een hel”, getuigde de vrouw die zich liet bijstaan door advocaat Bram Van Acker. “Niet alleen ik, ook vrienden en iedereen in mijn omgeving worden voortdurend lastiggevallen. Ik werk in een competitieve sector en heb een olifantenhuid, maar dit tart alles.”

LEES OOK: Van naaktfoto’s verspreiden tot valse seksdates regelen: man maakt ex al jarenlang leven zuur. “Mijn leven is een hel”

De Fransman hield voor de rechtbank zijn onschuld staande. “Mijn cliënt is erin geluisd”, pleitte zijn advocaat Johan Platteau. “Pas toen hij een nieuwe relatie had, begon ze hem van al deze misdrijven te beschuldigen. Bovendien is het onderzoek slecht uitgevoerd. Veel beweringen kloppen niet.”

Dwangsom

Niets van aan oordeelde de Gentse rechtbank en de Fransman werd donderdag bijna over de hele lijn schuldig verklaard. “De extreme zwaarwichtigheid van de feiten valt op”, sprak de rechter. “Jarenlang heeft u uw partner extreem zwaar belaagd. Een zware bestraffing is dan ook aan de orde.”

De man kreeg vier jaar cel opgelegd, waarvan drie met uitstel. Verder moet hij 17.400 euro boete van betalen. De rechtbank legde hem ook een dwangsom op van 200 euro per dag op indien hij de intieme beelden niet van de websites haalt. Deze dwangsom kan maximaal tot 25.000 euro gaan.