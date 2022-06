Vandalen stelen bulldozer met trucje zo oud als de straat en richten vernieling aan op sportterein: “25.000 euro schade”

Het jeugdvoetbalcomplex van Diegem in de Kosterstraat ondergaat een complete make-over. De werken aan het gebouw zijn ondertussen zo goed als klaar en sinds een paar weken is ook omgevingsaanleg gestart. Er komen twee synthetische voetbalvelden bij, bovenop het bestaande. Het kostenplaatje beloopt 3,2 miljoen euro.

Maar vorige donderdag zijn onverlaten de werf binnengedrongen. “Ze hebben eerst de omheining opengebroken”, zegt Sportschepen Peter Roose (N-VA). “Vervolgens hebben ze door twee draadjes tegen mekaar te houden een bulldozer aan de praat gekregen. Ze hebben eerst op het nieuwe synthetische veld de boordstenen kapotgereden. Vervolgens zijn ze op het synthetische veld ernaast gaan joyriden. Ze hebben de omheining en ook de doelen die er stonden vernield en er is een scheur in de grasmat.” (Lees verder onder de foto)

De bulldozer werd gestolen op een nabije werf. — © DBG

Zaterdagavond om 22.30 uur was het opnieuw ‘prijs’. “Ik kreeg van een buurtbewoner een melding dat de lichten van een bulldozer brandden. Ik ben in de auto gesprongen en gelijktijdig toegekomen met de politie. De omheining stond terug open en de lichten brandden inderdaad, maar verder was er niets meer te zien.”

Nog nooit meegemaakt

De aannemer heeft nu een verstevigde omheining geplaatst omheen de werf. “Samen met beheerder Farys hebben we ook afgesproken om meteen camerabewaking te plaatsen, gelinkt aan een beveiligingsfirma die dus op regelmatige basis gaat komen controleren. Zeker met het oog op het bouwverlof willen we vermijden dat er daar nog verdere streken gebeuren.”

“Die camera’s gaan blijven staan gedurende de volledige werken. Als ze op de nieuwe velden ook zo onnozel gaan doen, kunnen we herbeginnen. De aannemer gaat ook preventieve maatregelen nemen zodat ook de bulldozer niet meer zo ‘makkelijk’ kan gestart worden. Hij heeft zoiets nog nooit meegemaakt.”

Ook bulldozer kapot

Volgens de eerste brute raming zou het vandalisme 20.000 à 25.000 euro aan kosten veroorzaken. “Met de extra omheining, die grote scheur in het veld, de twee doelen die kapot zijn en dan ook nog de camerabewaking zit je daar snel aan. Bovendien kregen ze de bulldozer niet meer in gang en moet die ook hersteld worden. Er staat ‘bouwwerf niet betreden’. Blijf er dan af. Maar voor sommige telt dat blijkbaar niet.”

Er zijn voorlopig nog geen verdachten gevat. De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) is volop bezig met het onderzoek.