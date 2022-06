Charles De Ketelaere nu ook op de radar bij tweede club uit de Premier League

CDK wordt deze zomer grof wild op de transfermarkt, maar weg is de jonge aanvaller nog niet. Na Leicester, Atalanta en Milan heeft ook het Engelse Leeds nu ook De Ketelaere op de radar. Het denkt aan de Rode Duivel als vervanger van Raphina, die momenteel in de belangstelling staat van Barcelona en Arsenal. Maar of De Ketelaere zin heeft in Leeds: dat is een andere zaak. De spits liet al blijken dat een Engelse middenmoter - of laagvlieger - niet meteen prioriteit is. Al weet je natuurlijk nooit.

Indien De Ketelaere een onhaalbare piste blijkt, denkt Leeds ook nog aan Gakpo. Club Brugge zal sowieso de jackpot vragen voor De Ketelaere: met 25 miljoen euro moet je niet afkomen, en zelfs 30 miljoen is weinig. Waar CDK straks ook heen gaat: op 4 juli meldt de jongeling zich normaliter nog op de eerste trainingsdag op stage bij Club Brugge in Wageningen. (dvd, jve)