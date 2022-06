Torhout

Voor de derde keer in het 30-jarig bestaan van Vogelhandel Sandra in de Torhoutse Bollestraat reed een auto als het ware de zaak binnen via de voordeur. Dat gebeurde dinsdagavond, nadat een bestuurder op het kruispunt geen voorrang had verleend. “Er reed ook al meermaals een wagen tegen de gevel”, zegt uitbaatster Sandra Calus (50).