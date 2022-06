Officieel: Ibrahim Alhassan is de volgende aanwinst van Beerschot

De grote verdedigende middenvelder (1m92) speelde de voorbije vier seizoenen 80 wedstrijden bij Nacional, waarvan twee seizoenen in de Portugese eerste klasse en twee in de Portugese tweede klasse. Zijn contract bij Nacional loopt op 30 juni af, ook Alhassan is dus transfervrij. In het seizoen 2016-2017 speelde hij nog aan de zijde van Raphael Holzhauser bij Austria Wien.

“Ik voel graag de bal”, zegt Alhassan in een eerste reactie op de clubwebsite. “Maar ik ben ook heel agressief in de pressing en in het volgen van mijn man. Ik kan me dus zeker vinden in het spelsysteem van onze coach. Voor mij is dit weer een goeie nieuwe stap in mijn carrière. De vorige seizoenen speelde ik in Portugal zowel in de eerste als in de tweede klasse. Mijn doel is om zo snel mogelijk met Beerschot ook opnieuw op het hoogste niveau te spelen.”

De honger is nog niet gestild op het Kiel. Deze week nog zou Hervé Matthys de volgende zomertransfer van Beerschot moeten worden.

LEES OOK. Daar zijn zomertransfers zes en zeven voor Beerschot: Alhassan en Matthys

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen