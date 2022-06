Beerschot-aanwinst Mardochée ‘Mardo’ Nzita: jeugdvriend van Doku en Verschaeren werkte in Italië samen met wereldkampioen Oddo

Mardochée – “zeg maar Mardo” – Nzita is de eerste en voorlopig ook de enige inkomende transfer waar Beerschot een transferbedrag voor betaald heeft. Het 22-jarige jeugdproduct van Anderlecht komt voor 100.000 euro over van Pescara en wil na drie jaar in Italië aan voetbalminnend België laten zien dat hij een man geworden is. “Doku en Verschaeren scoorden intussen al voor de nationale ploeg. Ik droom daar ook nog steeds van.”