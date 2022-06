Vincent Kompany kent kalender en stipt best 12 november aan: “Als Kompany dan wint, is hij hier voor eeuwig een held”

Vincent Kompany speelt de openingswedstrijd van The Championship uit bij Huddersfield Town

Als Vincent Kompany zich in de harten van de supporters wil spelen, verliest hij best de speeldag van 12 november niet uit het oog. Die zaterdagmiddag neemt Burnley het op tegen Blackburn Rovers. “Dat is onze erfvijand”, liet eigenares Justine Lorriman eerder weten aan ons.